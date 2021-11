Pour elles : dans l’univers musical de Dominique Fils-Aimé

«Avant de m’atteler à l’écriture de la chanson, je me suis demandé ce que j’aurais eu envie d’écouter, plus jeune, qui m’aurait motivé à user de ma voix, qui m’aurait donné envie de me lever le matin et de conquérir le monde. Je voulais lancer un message d’espoir dans l’univers», dit-t-elle. Et c’est un défi réussi! «Plus rien ne t’arrête» peut-on entendre dans la chanson bilingue, douce et entraînante à la fois, qui donne réellement envie de «go get it» dès les premières notes. «J’ai insufflé beaucoup d’intention dans ce morceau, dans son essence. Je crois fermement que ce qui vient toucher les gens dans une chanson, ce sont les paroles et la mélodie, oui, mais aussi le fait que l’artiste communique de cœur à cœur avec son auditoire, qu’il mette une intention dans sa création, un message tout en émotions. Dans ces fréquences, c’est là que se trouve toute la magie de la musique.»

Pour Dominique Fils-Aimé, cette collaboration, ce soutien entre femmes et entre filles est un élément clé du succès de celles-ci. «Très jeune, je me suis rendu compte que la société essayait de pousser les femmes à compétitionner les unes contre les autres. Et pourtant! Ce que j’ai vu en grandissant, ce sont des femmes qui s’aident, qui se soutiennent, qui s’encouragent, qui se complimentent, qui se battent côte à côte. Et qui n’ont pas peur d’élever la voix, de demander mieux pour celles qui suivront. J’ai l’impression que cette entraide fait partie de nous, qu’elle est instinctive.»