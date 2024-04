COLOMBIE-BRITANNIQUE

Mine & Yours

Les trois boutiques de consignation de luxe Mine & Yours, à Vancouver (il en existe maintenant une à Toronto, dans le quartier de Yorkville), sont si élégamment conçues qu’on a vraiment l’impression de magasiner du neuf… à prix extraréduit! Environ 250 articles sont ajoutés chaque semaine — en magasin et en ligne — et sont inclus dans un carnet de mode numérique, The Report, dans lequel on peut fouiner pour dénicher les vêtements griffés de nos rêves. Vous y trouverez, entre autres, des pulls Acne Studios et des robes Ganni à la mode, des sacs en cuir Delvaux ultraluxe et des chapeaux en laine Philip Treacy.

CE QU’ON AIME ♥

Le programme d’«influenceurs» de la marque est ouvert à tous ceux qui aiment les vêtements de seconde main, et pas seulement aux blogueurs de mode connus. Les membres peuvent accumuler des crédits en recommandant le magasin à leurs abonnés. «Plutôt que de nous concentrer sur le nombre de followers, nous voulons travailler avec des personnes qui partagent nos valeurs, dit la propriétaire, Courtney Watkins. Les clients ainsi “influencés” par ce programme ont l’impression de recevoir les conseils d’achat d’un ami proche ou d’un membre de la famille, ce qui est fidèle à notre image.» mineandyours.com



Turnabout

Cet empire du seconde main, qui est en activité depuis 1978, possède sept magasins à Vancouver (et un à Victoria), tous dotés de généreuses sections pour hommes et d’un stock gargantuesque des sacs à main les plus en vogue de l’histoire, avec la présence régulière d’icônes telles que le sac Saddle, de Christian Dior, le Birkin, d’Hermès, et le Hobo, de Gucci, pour n’en nommer que quelques-uns!

CE QU’ON AIME ♥

La fondatrice, Joy Mauro, travaille souvent avec des associations caritatives comme Dress for Success et Big Sisters, et a ouvert, sur Fraser Street, un magasin sans but lucratif (Turnabout Community), qui fait don de tous ses revenus à des organismes de bienfaisance. turnabout.com