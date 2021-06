Le très chic Manoir Hovey, dont la réputation n’est plus à faire dans le bucolique village de North Hatley, est un établissement de renom certifié Relais & Château situé sur le bord du lac Massawippi. Offrant de nombreuses suites thématiques et des chalets privés, au bord de l’eau ou en pleine forêt, et plusieurs commodités dont : piscine privée, quai privé, jacuzzi sur la terrasse, espace BBQ ou service de restauration en chambre, on s’y rend pour profiter du site spectaculaire et de la beauté des paysages, et biensûr du service hors pair et des petites attentions qui en font un établissement de si haut calibre. On en profite pour louer des paddleboards ou des vélos et parcourir les environs.