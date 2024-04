SE RÉVÉLER

À la table où nous sommes installées, je remarque entre nos tasses de café un livre rose, Indomptée, le best-seller du New York Times de l’autrice et activiste américaine Glennon Doyle Melton. «Ça va avoir l’air ésotérique, mais quand je me prépare pour une entrevue, je pige un livre dans ma bibliothèque et je lis des passages au hasard. Ça oriente ma pensée et m’inspire des réflexions», dit-elle. C’est vrai qu’un titre comme Indomptée donne le ton à la conversation. «Tous les extraits que je lis depuis ce matin parlent d’émancipation, du désir d’échapper aux diktats de la société et de l’envie de se réaliser.»

Pour la trentenaire, être pleinement en harmonie avec elle-même est une condition sine qua non à son existence et à son bonheur.

«Je me revois marcher dans la rue, en direction du travail, à 6 h 45 du matin, les bras pleins de dossiers, et me demander ce que je fais là», se remémore Catherine, alors jeune procureure de la Couronne. «J’arrivais à mon bureau, je fermais la porte et me mettais à pleurer. C’est comme si je ne menais pas la bonne vie, mais que j’avais le bras dans un engrenage. J’étais pleine de peurs et je suivais le chemin que ma famille souhaitait me voir emprunter.»

Elle précise alors que ce désir de réussir professionnellement en se conformant aux attentes parentales est partagé par beaucoup d’enfants issus de l’immigration. «Mes parents sont arrivés au Québec lorsqu’ils étaient adolescents. Mes grands-parents ont quitté la vie aisée qu’ils menaient en Haïti pour offrir une vie plus stable à leurs enfants. La notion de sacrifice et le sens du devoir sont des valeurs très présentes chez les enfants d’immigrants. Catherine s’est tournée vers un mentor, le formateur à l’École nationale d’administration publique, Hubert Makwanda, pour qu’il l’aide à peser le pour et le contre d’un tel changement d’orientation et, surtout, à se débarrasser de la honte de vouloir être une artiste. «Hubert m’a dit une phrase qui m’a marquée à l’époque: “Lorsque le fruit est mûr, il tombe.” Quand j’ai été prête, j’ai annoncé à mes parents que je quittais le droit pour tenter ma chance comme actrice. Ç’a été un deuil pour eux; mon succès était leur succès.»