La Maison Boulud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maison Boulud (@maisonboulud)



Le très chic restaurant de l’hôtel Ritz-Carlton Montréal est une destination de choix pour toutes nos petites et grandes occasions, proposant un service de voiturier, une entrée grandiose, un décor majestueux et opulent, en plus d’un menu de fine cuisine du marché d’inspiration française, imaginé par le grand chef Daniel Boulud et exécuté par le chef Romain Cagnat. Pour le souper ou pour le brunch, la Maison Boulud est sans contredit une adresse de choix pour les fins gourmets qui désirent se mettre sur leur 36 et s’offrir un moment mémorable dans un lieu d’exception.