Lorsque je pénètre dans le hall de l’Hôtel Le Germain, à Ottawa, pour rencontrer Sophie, ma mère est à mes côtés. Elle ne voulait pas que je conduise seule depuis Montréal dans les mauvaises conditions routières de l’hiver canadien; alors, elle m’a accompagnée.

Quand on arrive, Sophie, vêtue d’un manteau matelassé noir ceinturé, est debout, décontractée. Dès qu’elle nous aperçoit, elle se précipite vers nous, se présente et me serre dans ses bras. Quand vient mon tour de lui présenter ma mère, ses yeux s’illuminent. «Vous me rappelez tellement ma maman et moi. Elle aurait fait exactement la même chose et m’aurait accompagnée.»

C’est la première chose que j’apprends de Sophie: elle ressent les choses très profondément et ses émotions sont prêtes à déborder et à envelopper ceux qui l’entourent. Ce qui n’a rien de désagréable. Au contraire, c’est chaleureux, sincère et bienveillant. Cette Québécoise de 48 ans dégage une ouverture d’esprit qui met immédiatement à l’aise. Elle est comme l’amie à qui tout le monde confie ses secrets.

Mais qu’elle choisisse ou non de partager les événements de sa vie, ils sont étalés au grand jour — notamment ses 18 ans de mariage avec le premier ministre canadien actuel, Justin Trudeau, et sa récente séparation d’avec celui-ci, car le couple a annoncé sa rupture sur Instagram le 2 août dernier. Cette déclaration a fait le tour des nouvelles internationales et suscité maintes spéculations et des articles interminables sur les raisons qui auraient fait éclater le couple. Mais la séparation est un sujet que Sophie a refusé d’aborder dans les médias jusqu’à présent.