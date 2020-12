Pour la deuxième année consécutive, la plateforme spécialisée dans les cosmétiques Cosmetify publie un classement des marques de beauté qui font rêver le monde entier. Le rapport se fait en fonction de facteurs tels que l’engagement sur les réseaux sociaux et le nombre de recherches sur le web. En 2020, la préférée des Canadiens et des Canadiennes n’est nulle autre que The Body Shop! L’enseigne, créée en 1976 en Angleterre, a d’ailleurs conquis une grande partie du monde puisqu’elle se glisse à la quatrième position des marques les plus recherchées dans le monde entier. En effet, outre le Canada, The Body Shop arrive en tête dans 31 autres pays comme l’Égypte, l’Inde, l’Angleterre ou encore en la Finlande.

Le top dix mondial

Cosmetify a également publié le top dix des marques les plus plébiscitées dans le monde entier. Et c’est la très connue Huda Beauty qui monte sur la première marche du podium! Lancée en 2013 par l’artiste maquilleuse Huda Kattan, elle réunit plus de 47 millions d’abonnés sur Instagram. À la deuxième place du classement, on retrouve Anastasia Beverly Hills, suivi de M·A·C Cosmetics, The Body Shop et Florence By Mills, la jeune marque de beauté clean lancée par Millie Bobby Brown. Le géant L’Oréal Paris se glisse à la sixième place, talonnée par Yves Rocher, Colourpop Cosmetics, Pür et, finalement, Morphe.

Les marques de beauté verte les plus appréciées

On le sait, l’industrie de la beauté a une forte empreinte carbone. Cosmetify souhaite alors mettre en lumière les marques de beauté verte qui font un effort conscient pour réduire leur impact sur la planète, et qui sont les plus appréciées par les consommateurs. À la première place, c’est Origins qui a conquis le cœur des consommateurs. En plus de mêler nature et science dans ses formules, les emballages des produits sont recyclés et recyclables. L’enseigne participe également à de nombreuses initiatives de reboisement aux quatre coins du monde. Dans le classement, Origins est suivie par Liz Earle, Weleda, Rituals, et Burt’s Bees.

