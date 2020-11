On fait toujours tout avec extravagance? On s’est dessiné une brillante carrière? On propage la joie partout sur notre passage? On visualise notre ascension vers le sommet? On mérite une bonne tape dans le dos et une dose extra de glamour! On part donc à la chasse aux soins à la formule riche et au parfum complexe, le tout encapsulé dans de somptueux écrins. Et on les place bien en vue sur notre cabinet afin de se rappeler tous les bons coups accomplis durant la dernière année.