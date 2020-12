Elles se nomment Rare Beauty, Humanrace, Fenty Skin ou encore Soulcare et ont toutes une chose en commun: leur création implique des célébrités qui voulaient faire bien plus qu’être de simples égéries. Qu’il s’agisse de maquillage ou de soins pour la peau, les stars redessinent les codes du monde de la beauté. Plus que de simples soins de la peau, ces marques font briller tantôt les origines de leurs créatrices, tantôt une approche holistique de la beauté. On fait le tour!

Fenty Skin, par Rihanna

On ne présente plus Fenty Beauty, le bébé de Rihanna lancé en 2017. En 2020, la chanteuse agrandit la famille avec sa ligne de soins pour la peau, Fenty Skin. L’enseigne mise sur une routine simple, avec des produits multifonctions et des ingrédients que l’on connaît comme la cerise de la Barbade (un clin d’œil aux racines de Riri!), du thé vert, de la figue et du baobab. La gamme a été lancée en fanfare cet été avec trois produits: le nettoyant et démaquillant Total Cleans’r, la lotion tonique et sérum Fat Water et l’hydratant Hydra Vizor. Elle a depuis ajouté le gel-crème de nuit Instant Reset. Côté éthique, Fenty Skin coche toutes les cases que l’on aime: les produits sont véganes, non testés sur les animaux, les flacons sont composés de plastique recyclé et sont réutilisables en achetant des recharges sur le site de la marque. À noter: la chanteuse insiste sur le fait que les soins Fenty Skin sont unisexes et qu’ils ont été imaginés pour tout le monde. En témoigne A$AP Rocky et Lil Nas x, présents sur les premières campagnes de la marque.

Rare Beauty, par Selena Gomez

Au début de l’automne 2020, c’est Selena Gomez qui est entrée dans la danse! La jeune femme a lancé Rare Beauty, sa ligne de cosmétiques. La marque offre une gamme très complète avec un fond de teint décliné en 48 teintes, un cache-cernes, des rouges à lèvres, des fards à joues et illuminateurs liquides et bien d’autres produits. Avec Rare Beauty, Selena Gomez souhaite envoyer au tapis les mythes de la beauté. « Il ne s’agit pas de devenir quelqu’un d’autre, mais d’être qui vous êtes. (…) Je voulais que les gens sentent que le maquillage est un outil qu’ils peuvent apprécier sans que ça devienne une nécessité absolue. Je veux que chaque personne se sente belle comme elle est», explique-t-elle. La star a aussi annoncé que Rare Beauty remettra 1 % de ses ventes au Rare Impact Fund, une fondation visant à favoriser l’accès aux soins en santé mentale pour les communautés mal desservies à l’échelle mondiale. Le but est d’amasser 100 millions de dollars au cours des 10 prochaines années.

Makeup by Mario, par Mario Dedivanovic

En septembre 2020, Mario Dedivanovic, le maquilleur préféré des stars (c’est lui le maître derrière les looks léchés de Kim K!.), a sorti sa ligne de maquillage sobrement intitulée Makeup by Mario. Un projet sur lequel il travaillait depuis 2017 et qui propose pour le moment 21 produits, avec un large éventail de palettes pour les yeux. Pour garder son indépendance et le contrôle sur sa marque, Mario Dedivanovic s’est assuré d’être le seul investisseur de Makeup by Mario. Résultat? Il mélange lui-même ses pigments et les présente ensuite aux chimistes pour des fards à paupières ultra pigmentés et des produits de qualité.

Soulcare Skincare, par Alicia Keys

En septembre, la chanteuse a annoncé la création de Keys Soulcare en collaboration avec le groupe E.L.F. L’idée? Offrir une approche holistique de la beauté, en s’appuyant sur quatre clés : Body, Spirit, Mind et Connection. Alicia Keys a travaillé de longs mois avec des dermatologues pour développer des formules saines et non testées sur les animaux. Pour le moment, Keys Soulcare ne propose que trois produits offerts seulement aux États-Unis: une bougie, une crème hydratante et un rouleau facial à l’obsidienne. Dès 2021, la marque offrira une routine complète et la livraison dans le monde entier.

Humanrace, par Pharrell Williams

En novembre 2020, Pharrell Williams a créé Humanrace, sa ligne de soins pour la peau unisexe. «Humanrace Skincare ne fait pas de différente entre les genres ou les origines des gens. Nous créons pour les humains; nous sommes nés dans la même peau», explique l’enseigne dans un post Instagram. Pour le moment, la gamme contient trois essentiels – tous en rupture de stock quelques heures après leur lancement! La Rice Powder Cleanser, une poudre nettoyante composée d’argile, la Humidifying Cream, une crème à l’acide hyaluronique et aux champignons des neiges, et un exfoliant, le Lotus Enzyme. Les flacons sont composés à 50 % de plastique recyclé et peuvent se recharger une fois vides.

Pattern, par Tracee Ellis Ross

«Puissions-nous embrasser, aimer et célébrer notre communauté et les cheveux magnifiques que nous avons», voilà la devise de la marque Pattern Beauty, créée par Tracee Ellis Ross. L’enseigne offre une gamme complète de soins conçus pour les cheveux crépus et texturés: shampoings, revitalisants, gels, crèmes coiffantes, brumes et sérums capillaires et outils coiffants. Pattern Beauty reverse une partie de ses gains à de nombreuses organisations qui soutiennent la communauté noire comme Black Lives Matter, Color of Change ou encore Equal Justice Initiative.

