Pour minimiser nos cernes après une nuit écourtée, camoufler un bouton d’acné, masquer des rougeurs autour de notre nez ou sculpter notre visage en mode contouring, le cache-cernes s’avère un must dans toute trousse de maquillage. Polyvalent et offert en différents degrés de couvrance, il permet aussi d’illuminer et d’unifier le teint, s’utilisant tantôt de manière ciblée, ou dans certains cas, pouvant même faire office de fond de teint. Les nouveautés qu’on voit apparaître sur le marché incorporent de plus en plus d’ingrédients qu’on a l’habitude de trouver dans nos soins de la peau. Le résultat? Des formules encore plus efficaces et bénéfiques pour l’épiderme. Présentation de huit excellents anticernes, dont des nouveautés et quelques classiques éprouvés.