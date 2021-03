TOP ELLE: les 10 meilleures nouveautés à ne pas manquer chez Sephora Canada

Destination beauté de choix aux rayons bien fournis (autant en boutique qu’en ligne), Sephora Canada regorge de marques tendances et de produits cultes dont raffolent les beautistas. Mais avant que ces soins, maquillage et produits pour les cheveux ne deviennent des classiques de notre trousse beauté, ils ont d’abord été de petits nouveaux, qui venaient tout juste de débarquer sur la plateforme en ligne. Et si on tentait de trouver le prochain bestseller de notre routine quotidienne? On a repéré 10 nouveautés, toute catégorie confondue, qui promettent de faire parler d’elles. Exfoliant visage, masque pour le cuir chevelu, crème pour le corps, mousse nettoyante, baume pour les lèvres, mascara naturel… Voici 10 nouveaux produits beauté, disponibles chez Sephora.