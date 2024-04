Météo clémente, lumière sublime et délices olfactifs – vive le printemps! Comme chaque année, on profite du changement de saison pour faire un tour d’horizon des nouveautés en matière de parfums et pour mettre à jour notre garde-robe de fragrances. Si les élixirs floraux fruités incarnent bien la légèreté d’esprit qu’inspire l’arrivée des beaux jours, on en profite aussi pour porter des jus boisés et frais aux notes terreuses ou ambrées, qui respirent l’élégance et la sensualité.

Pourquoi changer de parfum au printemps?

Bien que certaines personnes se plaisent à porter la même fragrance à longueur d’année, adopter un parfum différent lors du changement de saison peut s’avérer une façon intéressante de mettre l’accent sur le sentiment de renouveau qui l’accompagne. Tout comme on troque nos chandails de laine et nos manteaux en duvet contre des tissus plus aériens et des styles vestimentaires moins couvrants à l’arrivée du temps plus doux, on met aussi de côté nos eaux de parfum très intenses et on embrasse des effluves plus légers.

Si on peut conserver la même fragrance en optant pour l’eau de toilette plutôt que l’eau de parfum (plus concentrée), on peut aussi se diriger vers une option complètement différente. Fragrances florales, fougères, ou boisées, accords frais, pétillants ou hespéridés – il y a tout un éventail de possibilités à explorer pour renouveler notre signature olfactive. On peut aussi se tourner vers les brumes parfumées pour le corps ou pour les cheveux si on recherche un effet plus léger. Comme elles ont tendance à être moins concentrées que les eaux de parfum et même que les eaux de toilette, cela nous permet de moduler l’intensité de notre fragrance et de la renouveler en la réappliquant en cours de journée.

Sans plus tarder, voici sept nouvelles fragrances à adopter pour s’immerger pleinement dans l’ambiance et la joie de vivre du printemps.