TOP ELLE: les 8 meilleures huiles nettoyantes visage

Petite nouveauté de Caudalie, cette huile de soin démaquillante enlève le maquillage, même waterproof, et élimine les impuretés qui s’accumulent sur notre minois. Sa formule douce, nourrissante et végane aux huiles d’amande douce, de pépins de raisin, de tournesol et de ricin est composée à 100 % d’ingrédients d’origine naturelle et est nichée au cœur d’une bouteille en plastique entièrement recyclé et recyclable. Bon pour la planète et notre trousse beauté!

Prix: 35 $