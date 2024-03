Que ce soit ses ongles donut glazed («chromés», comme des beignes glacés), son maquillage strawberry girl (d’un rose rouge fraise bonne mine) ou latte girl (monochrome, couleur café au lait), chacun des looks beauté de la mannequin Hailey Bieber devient immanquablement viral. Et pour cause! Ces styles parfaitement flatteurs et dotés de surnoms mignons sont à la fois tendance, accessibles et addictifs.