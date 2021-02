Qu’est-ce qui cause la sécheresse cutanée? Au-delà de l’air froid et sec, qui est la norme durant nos hivers québécois et qui a tendance à absorber l’humidité présent dans notre épiderme, d’autres facteurs entrent en jeu, notamment le chauffage, un nettoyage excessif de la peau à l’aide de produits irritants, une mauvaise alimentation et même nos vêtements qui, lorsqu’ils sont conçus en tissus synthétiques, ne laissent pas la peau respirer.

Pour remédier à cette sécheresse cutanée, il est important de bien l’hydrater. Matin et soir, on applique donc ces crèmes hydratantes pour le corps, qui nourrissent les peaux sèches, pour retrouver une peau douce et souple, éclatante de santé!