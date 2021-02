TOP ELLE: les 8 meilleurs mascaras pour des cils volumineux

Depuis le début de la pandémie, on a un peu perdu l’habitude de se maquiller avant d’entamer la journée (après tout, à quoi bon, quand on ne voit que notre chat de 9 à 5?). Mais voilà, il y a certains matins où l’envie nous prend de mettre l’accent sur nos yeux, seule partie de notre minois encore visible dès qu’on enfile notre masque pour le visage. D’ailleurs, on a plus que tout envie d’une frange aérienne, XXL et allongée à l’extrême pour agrandir le regard et créer un maquillage pétillant tout en séduction. Comment choisir le bon mascara pour faire un maximum d’effet? On bannit ceux qui laissent un surplus de produits sur nos cils (les fameux paquets qu’on souhaite éviter à tout prix), de même que ceux qui manquent immanquablement de volume. On préfère plutôt jeter notre dévolu sur ces mascaras bien notés, qui viennent à notre rescousse.