Doté d’une multitude d’ingrédients incroyablement efficaces, comme le peptide de nuit multifonctionnel exclusif à Estée Lauder, et d’une forte concentration d’acide hyaluronique qui hydrate en profondeur pendant 72 heures, ce sérum a été testé par des dermatologues et a fait l’objet d’innombrables commentaires élogieux et d’avis positifs sur la toile.

Comment ce sérum a-t-il fait ses marques lors de notre propre évaluation rigoureuse? Il s’avère qu’il s’agit déjà d’un favori de longue date de la collaboratrice beauté du ELLE Québec, Théo Dupuis-Carbonneau, qui l’a désigné comme un véritable essentiel en matière de soins de la peau.

«Grâce à son cocktail d’actifs puissants, c’est comme si vous aviez une multitude de traitements dans un seul flacon», dit-elle.

En effet, dans ce petit pot se trouvent sept actions de renouvellement intense de la peau qui se produisent durant le sommeil; réduction des rides visibles, uniformisation du teint, raffermissement, renforcement de la barrière cutanée, augmentation de l’hydratation et de l’éclat, et protection antioxydante.