Quelle est la teinte nude idéale? C’est la question à laquelle Peter Philips a voulu répondre en réimaginant la gamme de rouges à lèvres Rouge Dior. «Je voulais approfondir ce qu’est une lèvre nude pour les femmes, car pour beaucoup de gens, l’idée d’un nude est un beige, ce qui n’est pas vrai dans le monde entier», explique le directeur de la création et de l’image du maquillage Dior. «Il faut penser plus loin, être plus diversifié.»

C’est pourquoi la marque a mené une étude sur trois continents, analysant la couleur naturelle des lèvres de plus de 500 femmes en France, en Chine et aux États-Unis. «Aux États-Unis, les mesures effectuées sur trois groupes ethniques différents (caucasiens, afro-américains et hispaniques) nous ont permis d’identifier une gamme complète de couleurs de lèvres dans le monde, chacune présentant des caractéristiques distinctes selon l’ethnie : des tons plus foncés pour les Afro-Américains, un large éventail de couleurs pour les Hispaniques et des teintes plus claires et plus rosées pour les Caucasiens», explique Philips.

Mais la couleur de la peau n’est qu’un aspect de la question. Il y a aussi la question de ce que les gens considèrent culturellement comme une teinte nue. Philips cite l’exemple d’un défilé qu’il a organisé en Corée, où la plupart des mannequins étaient asiatiques. «Le maquillage était nude, mais les filles n’étaient pas contentes, ne se trouvaient pas belles», explique-t-il. «En appliquant un peu de couleur supplémentaire sur les lèvres et les joues, elles se sont senties bien mieux, sans pour autant avoir l’air maquillées.»

Rouges à lèvres Rouge Dior (65 $ chacun)

