Chaleur et maquillage ne font pas toujours bon ménage, mais la saison estivale nous donne indéniablement le goût d’arborer des nuances vives un peu, beaucoup, à la folie. La clé pour un look coloré qui reste impeccable même lors des journées chaudes et ensoleillées? Les fards crème et liquides faciles à manier et les formules vitaminées qui s’appliquent en transparence et donc sans gâchis. Aussi à rechercher : les produits longue tenue, ou encore, qui s’estompent en beauté. Sans viser nécessairement une application parfaite, on se laisse inspirer par les couleurs pop en finis chatoyants ou mats. On s’empare illico de ces 8 produits de maquillage hauts en couleur pour sublimer nos yeux, nos joues, nos lèvres et nos ongles.