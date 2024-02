Lorsque Lisa Price a commencé à concocter des produits pour les cheveux dans sa cuisine de Brooklyn en 1993, elle voulait avant tout offrir à sa famille et à ses amis des soins efficaces, adaptés et faits avec amour. Trente ans plus tard, elle a toujours la même passion à cœur. Aujourd’hui, sa marque renommée, Carol’s Daughter (approuvée par Oprah!), est distribuée dans plus de 30 000 magasins aux États-Unis. Sa spécialité? Les soins capillaires pour tous les types de cheveux texturés, qu’ils soient ondulés, bouclés ou frisés.

Goddess Strength, sa toute nouvelle gamme, a été conçue pour renforcer et sublimer les cheveux bouclés. Elle recèle des ingrédients naturels et végétaliens — tels que de l’huile de ricin, de l’huile de graines de cumin noir et du gingembre — soigneusement sélectionnés pour réparer, protéger, tonifier et améliorer l’apparence de toutes les boucles de types 2A à 4C.