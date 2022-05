Outre notre allégeance irréversible à Uber Eats et aux vêtements mous, certains legs de la pandémie sont aussi là pour durer. Au rayon beauté, notre cœur appartient désormais aux produits sans chichis, qui s’appliquent en un tournemain. «Les crèmes ont la particularité d’offrir à la fois une bonne couvrance et un look très naturel, car elles fondent dans la peau au lieu de rester en surface», dit Trinny Woodall, ancienne animatrice de l’émission What Not to Wear, de la BBC. Elle a optimisé son expertise en matière de maquillage en lançant sa propre marque de cosmétiques, Trinny London, qui vient d’arriver sur le marché canadien. Cette marque s’inscrit dans un essaim de labels branchés qui font la part belle aux formules crémeuses. Merit Beauty (de la cofondatrice du site web Who What Wear, Katherine Power) et Jones Road (dernière-née de la légendaire maquilleuse et femme d’affaires Bobbi Brown) font également bonne figure dans le club.

«À mes débuts, je me souciais beaucoup de l’apparence d’un produit», déclare Bobbi en se remémorant l’époque où elle était à la barre de sa collection éponyme. «Aujourd’hui, je me soucie davantage de sa sensation sur la peau, de sa composition et du résultat final. En utilisant plusieurs formules crémeuses, on parvient à créer un bel effet lumineux et uniforme.» Incarnation même de cet air d’été vitaminé qu’on aimerait afficher toute l’année, le teint bonne mine a fait fureur lors des défilés du printemps de Brandon Maxwell, de Blumarine et consorts. Prête à mettre vos produits en poudre à l’ombre? Voici des conseils de pros pour obtenir le coup d’éclat parfait, du bout des doigts.