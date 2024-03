Les prix beauté ELLE international 2024

Le Vernis, de Chanel (44 $)

Chanel a récemment repensé ses vernis et les a rendus mieux que jamais. Le résultat? Plus de brillance, une tenue plus longue, une gamme de nuances sublimes, et un nouveau pinceau qui permet une application facile et ultraprécise. Sérieusement, tous les critères sont réunis.

«Les couleurs de Chanel sont classiques, mais elles sont loin d’être ennuyeuses! Elles seront éternellement les nuances de vernis les plus en vogue.»

— Pedro Camargo, ELLE Brésil