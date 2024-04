PRÉPARATION

Dans un mélangeur, battre tous les ingrédients du tofu, à l’exception de l’eau. Ajouter 1 c. à soupe (15 ml) d’eau à la fois, jusqu’à l’obtention de la texture désirée. Transférer le tofu fouetté dans un sac à fermeture à glissière et le réfrigérer de 15 à 30 minutes. Faire une incision dans l’un des coins inférieurs du sac et presser le tofu fouetté sur les tranches de pain grillées. Ajouter un filet d’huile d’olive, le zeste des citrons et un peu de sel en flocons.

