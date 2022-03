Doux smoky

Pleins feux sur un regard rehaussé de fards terracotta, pêche, caramel ou marron – tantôt satinés, tantôt métallisés – diffusés sur l’ensemble de la paupière mobile et au ras des cils inférieurs, comme on l’a vu chez Bronx and Banco, Zuhair Murad, Emporio Armani et compagnie.