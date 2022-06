Intemporelle et élégante, la french manucure nude et blanche laisse place cette saison à des couleurs flamboyantes et des motifs divers, souvent dépareillés. Les nail artists sont aussi des adeptes de la double et de la mini french, tendance à adopter dès maintenant pour des ongles irréprochables tout l’été. En images, voici quelques inspirations facile à reproduire à la maison ou dans votre salon préféré !

La french manucure rose bubblegum

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amber (@amberjhnails)

La french manucure marbrée

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Melanie (@overglowedit)

La french manucure multicolore

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par @CINDY (@cindycournoyer)

La french manucure double

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amber (@amberjhnails)

La classique french manucure diamantée

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amber (@amberjhnails)

La « petite » french manucure

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nail Artist – Viki (@sassnailartistry)

La french manucure pastel à perles

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nail Artist – Viki (@sassnailartistry)

La french manucure bleue et verte

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Manoir™ (@lemanoir)

La french manucure marron

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Melanie (@overglowedit)

La french manucure aux détails dorés

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra Teleki (@thehotblend)

La french manucure verte

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra Teleki (@thehotblend)

La french manucure motif tortoise

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Natalie Minerva (@natalieminervanails)

La french manucure color block

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amber (@amberjhnails)

La french manucure à motifs fleuris

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sarah (@heluviee)

La french manucure biseautée rose et rouge