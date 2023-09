Les adeptes des baumes nettoyants se doivent d’essayer celui-ci, dans lequel on trouve de l’acide hyaluronique, des céramides, de l’huile de coco et du beurre de karité. Il est sans parfum et doux pour l’épiderme, et tellement simple à utiliser : on l’applique sur peau sèche et on masse du bout des doigts pour dissoudre tout notre maquillage, avant de rincer. Le résultat : une peau propre et hydratée, prête à accueillir nos soins de nuit.

Prix : 18 $