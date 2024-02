DE FIÈVRE

Profil: Il s’agit d’un loup solitaire qui picote le jour précédant sa sortie, puis devient rouge, gonflé et s’accompagne parfois de petites cloques (vésicules). On l’appelle aussi herpès labial ou feu sauvage.

Localisation: Autour de la bouche et à l’intérieur du nez.

Causes: La fatigue, le stress ou le soleil peuvent en expliquer l’émergence. Malheureusement, une fois déclaré, le bouton de fièvre est un virus chronique et contagieux. Quand on en souffre, on se retient donc de couvrir notre entourage de baisers.

Traitement(s): Si on est attentive, on peut combattre l’ennemi quand il picote et n’est pas encore visible. «Comme il n’y a pas de lésion ni de fissure de la peau, à ce stade-là, l’huile essentielle de niaouli, si elle est bien tolérée, peut être une solution efficace», explique la dermatologue Nina Roos. On l’applique sur la zone à traiter avec un coton-tige, au moins quatre fois par jour durant trois jours. Si les vésicules sont déjà sorties, on consulte un médecin ou on attend une semaine, le temps que tout disparaisse progressivement.