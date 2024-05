Choix de l’équipe : nos 7 coups de cœur de mai

Lorsque Acqua di Giò, de Giorgio Armani, est sorti, en 1996, Aaron Taylor-Johnson n’avait que six ans. Vingt-huit ans plus tard, l’acteur anglais est le nouveau visage d’Acqua di Giò Parfum, une version plus audacieuse et plus intense de ce jus classique. «Acqua di Giò est un produit iconique depuis tellement longtemps; c’est formidable de faire partie de son histoire, dit-il. Je me sens soutenu par la famille Armani et l’équipe de L’Oréal, et être le visage de cette nouvelle campagne est, honnêtement, un immense privilège. Acqua di Giò a été inspiré par les vacances que Giorgio Armani passait à Pantelleria, et je pense qu’il évoque brillamment ce moment. «Ce parfum nous plonge dans la Méditerranée. La salinité, les minéraux… c’est très rajeunissant et purifiant. Il m’emmène directement sur la côte amalfitaine et dans les îles Éoliennes. Quelle joie!»