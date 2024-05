«Vous êtes rayonnante pour votre âge!»

Combien de femmes dans la force de l’âge ont déjà entendu ce type de compliment à leur égard? Certes, vieillir est un immense privilège et la beauté n’est pas réservée qu’à la jeunesse, mais pourquoi ne pas transformer cette affirmation en: «Vous êtes rayonnante!», tout simplement? La marque L’Oréal Paris, leader en soins de beauté pour peaux matures, a saisi toutes les subtilités de cette idée et s’est donné la responsabilité d’octroyer de la valeur aux femmes de tout âge et de tous horizons en leur permettant de sentir qu’on les voit, qu’on les écoute et qu’on les comprend.

Bon à savoir du côté du vieillissement cutané: avec l’âge, la microcirculation ralentit et, de ce fait, la capacité de la peau à renouveler ses cellules en surface diminue. Résultat? L’épiderme – notamment celui du visage – devient plus épais, plus texturé, plus relâché et plus terne. L’Oréal Paris accompagne donc les femmes de 55 ans et plus dans cette étape en grâce à la crème de jour Age Perfect® Rosy Tone avec des pivoines impériales et LHA, qui renouvelle et ravive le teint rosé pour une peau d’apparence plus jeune.