TOP ELLE : 7 couleurs de vernis à ongles pour la belle saison

L’arrivée tant attendue du printemps nous rend impatientes de ranger nos manteaux d’hiver, de troquer nos parfums intenses contre des fragrances plus légères et d’embrasser la couleur dans notre habillement, mais aussi dans nos looks beauté. Teint frais et lumineux, rouge à lèvres de couleur vive et ongles enjolivés : tous les moyens sont bons pour rafraîchir notre look et célébrer le retour des beaux jours. Ici, 7 couleurs qu’on a hâte d’arborer sur nos ongles et qui tombent pile dans les tendances de la saison.