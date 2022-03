TOP ELLE : 8 parfums pour accueillir le printemps 2022

Difficile de ne pas se sentir l’esprit plus léger lorsque le printemps se pointe le bout du nez : les jours qui s’allongent, les bourgeons qui éclosent et le temps qui se réchauffe évoquent un sentiment de renouveau. On embrasse ce changement de saison tant attendu en adoptant plus de couleurs dans notre habillement et notre look beauté, mais aussi en mettant de côté nos parfums plus intenses des derniers mois au profit d’effluves plus légers. Fruitées, florales, fraîches ou pétillantes, ces 8 fragrances nous permettront de nous imprégner au maximum de la belle saison!