Comportant des ingrédients aux bienfaits éprouvés, les sérums en bâton s’appliquent partout sur le visage, ou encore, sur les zones qui nécessitent une attention particulière. En plus d’être faciles et agréables comme tout à utiliser, ils sont polyvalents et s’utilisent autant à la maison qu’en déplacement – sans oublier qu’ils ne risquent pas de faire de dégâts dans notre valise lorsqu’on voyage. On peut aussi les insérer dans notre bagage à main sans se soucier de la quantité de liquide permise! Sans plus tarder, voici 7 sérums en bâton pour le contour des yeux et pour le visage à ajouter à notre routine de soins.