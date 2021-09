TOP ELLE: 9 sérums anti-âge contour des yeux dans notre routine beauté

Le contour des yeux est la zone la plus fragile de notre minois. À cet endroit, la peau est de fait quatre fois plus fine que celle du reste du visage, or elle est sans cesse mobilisée puisqu’on cligne en moyenne des paupières 10 000 fois par jour. Pauvre en glandes sébacées (ce sont elles qui sécrètent le sébum, jouant lui-même un rôle dans l’hydratation et la protection cutanées), en glandes sudoripares (les fameuses glandes qui produisent la sueur) et en collagène (une super protéine qui favorise l’élasticité et la régénération de notre épiderme), l’épiderme a donc vite fait de montrer les premiers signes de l’âge et de fatigue. Pour estomper les rides et les ridules et rajeunir le regard, on mise sur ces 9 sérums anti-âge contour des yeux, spécialement formulés pour prendre soin de cette zone fragile.