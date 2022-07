TOP ELLE : 8 produits de beauté format voyage qu’on adore

Si on prévoit de voyager et qu’on veut alléger notre bagage au maximum, les soins de la peau, le maquillage et même les produits capillaires format voyage sont d’excellents alliés. En s’armant d’une combinaison de bouteilles réutilisables (qu’on remplit de nos formules liquides préférées), de produits solides et de quelques formats mini supplémentaires, on arrive à optimiser notre trousse beauté et à gagner de l’espace précieux dans notre valise. De plus, non seulement les petits formats sont mignons à craquer, mais ils s’avèrent aussi une façon futée de tester les produits pour voir s’ils nous conviennent avant de se les procurer en version régulière. Ici, 8 produits de beauté parfaits pour voyager!