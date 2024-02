Ce masque reproduit les effets d’un soin facial haut de gamme en 20 minutes top chrono. Après une seule utilisation, la peau est plus lisse et plus radieuse. Tout cela, grâce aux AHA d’origine végétale (acides glycolique, lactique, tartrique et malique) et à l’extrait d’écorce de saule, qui purifient les pores et améliorent la clarté de la peau.

Prix : 79$