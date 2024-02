En tant qu’inconditionnelles du célèbre Baume Apaisant Réparateur Eight Hour Cream d’Elizabeth Arden, on avait de grandes attentes envers la brume issue de cette même gamme… et on n’a pas été déçues! On l’adore pour son jet ultrafin qui ne crée pas d’effet mouillé sur la peau, mais aussi pour son absorption quasi instantanée et son côté apaisant. On prend plaisir à s’en servir tout au long de la journée pour un boost d’hydratation au parfum léger, mais revigorant.

Prix : 33 $