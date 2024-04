Ce qu’il faut savoir?

En plus de nous outiller de façon ultrafiable et crédible pour que nous puissions reconnaître les produits non alimentaires d’ici, les marques de certification Les Produits du Québec servent à faire rayonner le savoir-faire d’ici en misant sur la passion, la confiance et le respect. N’oublions pas que pour obtenir une marque de certification, les entreprises doivent se soumettre à un processus de vérification rigoureux et transmettre de l’information à jour, vraie et pertinente.