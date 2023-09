Un cache-cernes à la couvrance modulable et à la texture de sérum qui glisse sur la peau et qui dissimule les cernes et les rougeurs en quelques coups de baguette? Ce correcteur hydratant, qui ne prend pas dans les ridules et qui est offert en 20 nuances, est instantanément devenu l’un de nos produits chouchous. Et on ne s’en passerait plus!

Prix : 30 $