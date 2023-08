C’est quoi?

Une sorte d’hommage aux années 1990. Les boucles vaporeuses et texturisées sont déclinées en une grande variété de coupes et de silhouettes. «On voit aussi beaucoup de mélanges de styles, par exemple des racines bien léchées et une queue-de-cheval frisée et volumineuse, ou les cheveux du dessus de la tête plaqués mouillés, accompagnés de longueurs façon barbe à papa», précise Janet Jackson, experte L’Oréal Paris Hair et propriétaire du salon JouJou Hair Studio, à Toronto.

Pour qui?

Avant de choisir une coupe qui favorise les boucles vaporeuses, Janet recommande de songer à notre mode de vie, à notre personnalité et à notre style. En plus, il faut tenir compte de la forme de notre visage et de notre type de cheveux. D’où l’importance d’une consultation en profondeur avec notre artiste coiffeuse.

Sur les stars

Gonflé à bloc sur Tracee Ellis Ross, Beyoncé et Gabrielle Union; boucles et frisettes un rien définies sur Emily Ratajkowski, Kerry Washington et Megan Thee Stallion.