TOP ELLE: les meilleurs anti-cernes pour camoufler les signes de fatigue

Plus foncées que la peau de notre minois, les cernes apparaissent sous les yeux et se font remarquer. En cause? Une mauvaise circulation sanguine, qui peut être causée par la fatigue, la déshydratation, l’abus d’alcool ou une alimentation déséquilibrée, sans oublier le facteur héréditaire. On peut bien sûr embrasser nos cernes (c’est d’ailleurs la nouvelle mode sur les réseaux sociaux, d’Instagram à TikTok) mais si on souhaite camoufler cette coloration, on mise sur des soins pour les yeux efficaces qui l’atténueront au fil du temps et, surtout, on applique l’un de ces anti-cernes au quotidien!