C’est quoi?

Par le passé, les vagues de plage salées et les boucles souples hollywoodiennes régnaient en maître sur les passerelles et dans les médias sociaux; aujourd’hui, c’est au tour des ondulations modernes, plus «lousses» et relaxes que jamais, de s’imposer. «Il s’agit d’un pli léger, qui tente d’imiter une structure naturelle plutôt qu’une vague», précise Jason Lee, le fondateur de la marque de soins capillaires haut de gamme Mela & Kera et le propriétaire du salon Jason Lee, à Toronto.

Pour qui?

«Ce look convient à tout le monde, mais certaines personnes auront plus de difficulté à le réaliser, car la mise en plis nécessite plus de temps et d’énergie qu’à l’ordinaire, dit Jason. C’est notamment le cas des personnes qui ont les cheveux épais, bouclés, frisés ou crépus. Il faudra qu’elles lissent leur chevelure avant de créer ces vagues subtiles à l’effet naturel.»

Sur les stars

Un pli léger sur Kendall Jenner, Hailey Bieber et Nicole Kidman; des vagues effacées sur Hunter Schafer, Dua Lipa et Rihanna; des ondulations déconstruites sur Sienna Miller.