Depuis 2003, SSENSE nous vend du rêve grâce à sa sélection de vêtements et d’accessoires pointus et griffés, hautement désirables. Récemment, le site de magasinage montréalais a ajouté une nouvelle corde à son arc en lançant sa catégorie Divers, dédiée à l’art de vivre. Au programme? On y retrouve de beaux objets design pour la maison – dont des bougies parfumées, des luminaires, de la vaisselle, des affiches, du papier peint, des vases ou encore de la literie –, mais aussi des soins corporels, des appareils technologiques (comme des haut-parleurs), des accessoires pour animaux et des équipements pour le sport et les activités de plein-air. Le tout embrasse évidemment une esthétique minimaliste, moderne et épurée, qui fait le succès de SSENSE. Voici notre top 10 des objets déco à se procurer dès maintenant pour sublimer notre intérieur.