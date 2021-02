TOP ELLE: 10 bougies parfumées qu’on aime

On ne sait pas pour vous mais, au creux de l’hiver, on rêve de passer nos dimanches après-midi emmitouflée dans une couverture à lire un bon livre et à siroter un thé chaud avec comme seul bruit sonore le crépitement délicat d’une bougie parfumée. Rien que d’y penser, une douce sérénité nous gagne et on pourrait presque sentir les effluves de figue, de vanille, de pamplemousse ou d’ambre chaude qui envahissent la pièce et qui bercent nos sens. Qu’on soit du genre fidèle à notre chandelle, du moins jusqu’à ce que la cire se soit entièrement consumée, ou qu’on préfère en avoir plusieurs sous la main – selon l’envie et l’humeur du moment –, voici 10 bougies parfumées à se procurer sans tarder pour pouvoir les allumer lors de notre prochain dimanche cocon.