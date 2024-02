Pour Katherine, tout est effectivement une question d’équilibre, mais aussi une question de réévaluer ses ambitions et de prendre du recul. «Au début de ma carrière, j’avais des ob-jec-tifs», affirme-t-elle en séparant chaque syllabe. Vendre des milliers de billets, se déplacer dans le plus de villes possible, avoir de la visibilité; elle entretenait les ambitions typiques des humoristes de sa génération. «Mais après la pandémie et l’arrivée des jumeaux, j’ai eu envie que ce soit possible de m’épanouir dans mon travail sans pour autant être sur la route sept jours sur sept pendant des mois. Aujourd’hui, j’ai le recul nécessaire pour fixer des limites et, surtout, pour mieux les respecter.»

Katherine révèle par ailleurs que sa conjointe et elle ont pris la décision de ne pas engager de nounou, bien que leur carrière respective soit prenante. Heureusement, elles se sont établies près de la frontière de l’Ontario et reçoivent l’aide de la famille de Katherine, qui vit dans cette province.

Comment ces mamans naviguent-elles sur le fleuve agité de la conciliation travail-famille? «On ne navigue pas! C’est vraiment tough, et je n’ai pas de solution. J’en parle dans mon show d’ailleurs», répond Katherine avec aplomb, avant de nuancer son propos et de laisser échapper quelques doux éclats de rire. Pour elle, toutefois, nommer les défis de la vie de famille relève du devoir. «En plus d’être deux créatrices dont les métiers nourrissent nos identités, on est une famille homoparentale. Ce n’est pas toujours évident de savoir instinctivement quand et comment l’une peut donner plus de place à sa carrière pendant que l’autre s’occupe des enfants. On essaie d’alterner nos périodes de rush, on s’adapte, on se lance la balle, on l’échappe, on la repogne. On invente notre modèle. C’est inspirant, c’est une fierté, mais c’est un grand défi.»

