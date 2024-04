Dans ce numéro printemps-été 2024 d’ELLE Décoration Québec, zoom sur les designers de chez nous! Avec une cinquantaine de projets en chantier dans près de 20 pays (dont deux au Canada), les designers ontariens Yabu et Pushelberg multiplient les triomphes en quatrième vitesse dans l’allégresse. Avec eux, nous avons percé un mystère ou deux!

«La maison est un reflet de l’âme, un prolongement de soi». La firme mexicaine HW Studio approfondit cette notion et la pousse à l’extrême.

Côté design, les artisans québécois repensent les fonctions de la matière.

Savoir-faire: On s’entretient avec une jeune créatrice happée par la puissance du wabi sabi, Pooja Pawaskar et on rencontre l’artiste montréalais Jérémie St-Onge, souffleur de verre.

Aussi, shopping, inspiration et plus encore !

Le numéro printemps-été 2024 d’ELLE Décoration Québec est offert en kiosque, en abonnement et en version numérique dès maintenant!