Les bienfaits de l’oisiveté (sans culpabilité)

Les Italiens le surnomment dolce far niente, les Chinois, wu wei, et les Néerlandais, niksen. L’art de ne rien faire, dont l’origine semble remonter à la nuit des temps, se vit partout sur la planète et gagne en popularité d’année en année, et constitue une sorte d’affront à la performance à outrance et à la quête généralisée de surproductivité, qui définissent notre ère. Or, si le concept n’est pas nouveau ni unique, il est bien moins superficiel et futile qu’il en a l’air. Ses bienfaits paraissent même se multiplier sans fin. Dans Le livre du niksen: les bienfaits de l’oisiveté (sans culpabilité) sur notre santé, notre créativité et notre efficacité, publié en 2020, l’autrice et journaliste polonaise Olga Mecking indique que paresser, rêvasser ou flâner, le tout sans intention particulière, auraient effectivement de grandes vertus sur notre créativité, notre aptitude à résoudre des problèmes et notre tranquillité d’esprit. Autrement dit, ne rien faire serait bon pas seulement pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé mentale.

En plus de diminuer notre niveau de stress, se poser et se déposer peuvent avoir un impact positif sur « notre humeur, notre mémoire, notre imagination, notre capacité de concentration, notre réaction aux défis rencontrés et notre performance dans différents aspects de notre vie, dit Valérie Roy, psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. Cependant, il faut réussir à recharger nos batteries mentales sans nous sentir coupables ni avoir honte de le faire. J’aime rappeler à mes patients que lorsqu’on mange parce qu’on a faim, personne ne nous croit faible pour autant. C’est pareil pour notre santé mentale, qui a pour sa part besoin de s’alimenter et de se ressourcer en faisant le vide. »