Pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et ainsi faire notre part pour l’environnement, on pose déjà une tonne de petits gestes simples mais efficaces. On pratique le recyclage et le compostage, on utilise des produits ménagers biodégradables, et on réduit notre consommation d’eau chaude et de chauffage. On se sert de sacs réutilisables et de pailles en carton, on choisit le vrac de préférence aux produits emballés, et on consomme des aliments locaux, bios et de saison. On magasine dans les boutiques ou sur les sites d’articles de seconde main, on choisit des tissus organiques ou recyclés et on achète moins de vêtements, spécialement ceux issus de la mode éphémère.

Mais qu’en est-il de nos déplacements? Lorsqu’on planifie nos vacances, on peut certes modérer nos escapades en avion. Cependant, ce n’est pas toujours facile de privilégier la marche, le vélo ou le transport en commun comme moyen de locomotion quotidien, surtout lorsqu’on a une petite famille et un agenda bien rempli. La bonne idée: adopter un véhicule hybride. En effet, ce type de véhicule à la fois innovant et écoénergétique est la solution idéale et flexible pour les gens qui ont un mode de vie actif et qui souhaitent préserver la planète.