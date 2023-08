Il y a trois ans, je me suis inscrite sur Tinder pour rencontrer de nouvelles personnes. Pas nécessairement pour me faire un nouveau chum, ni même pour trouver quelqu’un avec qui avoir une aventure. Je suis juste du genre à être ouverte à pas mal tout, et ce genre d’ouverture donne souvent lieu à de très bonnes anecdotes. Un jour, j’ai reçu un court message d’un gars dont le profil ne contenait aucune photo montrant son visage. Sans aucune introduction, il m’a écrit: «Ton nez est vraiment beau. Tu sous-estimes son pouvoir.» Curieuse, j’ai répondu: «Mais encore?» Il m’a alors dit qu’il «mettrait toute sa paye sur mon nez» et que je n’avais aucune idée de tout ce qu’il pourrait me rapporter, avant de me demander le lien de mon compte PayPal. Je n’en avais pas, de compte, mais je me suis dépêchée d’en créer un et de lui donner les infos rapidement. Cinq minutes plus tard, il m’avait envoyé 150 $. Pouf! Juste comme ça. J’ai ensuite réalisé qu’il m’avait bloquée, ou peut-être qu’il avait supprimé son profil, et je n’ai plus jamais entendu parler de lui.

Par précaution, j’ai vérifié les modalités de PayPal, qui stipulent qu’une personne qui nous envoie de l’argent a une période de 30 jours pour changer d’idée. Un mois plus tard, comme les sous étaient toujours dans mon compte, j’ai passé une commande en ligne et me suis fait cadeau d’un beau manteau tout neuf. Qui aurait cru qu’un simple nez pouvait être aussi lucratif?