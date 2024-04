Le géant chinois Shein, propulsé par l’inlassable course aux tendances éphémères qui naissent et s’exhibent sur les réseaux sociaux, s’est imposé dans le prêt-à-porter ultrarapide. A priori, cette entreprise — qui utilise des algorithmes puissants pour anticiper les désirs des consommateurs — est loin de favoriser une mode durable, mais ça ne l’empêche pas de clamer son engagement environnemental, actions à l’appui. En 2022, contre toute attente, elle a choisi de verser 15 M$ US (soit plus de 20 M$) sur 3 ans à The Or Foundation, un OSBL qui lutte contre la mauvaise gestion des déchets textiles à Accra, au Ghana. Shein n’est pas la seule marque de fast-fashion à vouloir, en apparence, trouver des solutions pour la santé de notre planète. H&M a aussi un programme de collecte de vêtements — «le plus important du genre au monde»; de même, ZARA, Boohoo et Mango sortent à l’occasion des collections «vertes» et prônent la réduction des déchets textiles dans leur production.

Devant des consommateurs de plus en plus avertis, de nombreuses griffes s’engagent ouvertement pour une mode durable, mais leurs belles promesses cachent souvent des paroles vides de sens. Comment reconnaître l’écoblanchiment et savoir si une marque est réellement écoresponsable? C’est là que les choses se compliquent…