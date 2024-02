Il a donc commencé à travailler sur scène, dans des clubs de Los Angeles, pour aider les gens à libérer leurs fantasmes BDSM au cours d’expériences sûres et consensuelles. Puis, il a orienté ses activités vers les cours de groupe et les séances individuelles. Son épouse et lui font partie des rares personnes de couleur de la communauté kinky et ils souhaitaient offrir un environnement sécuritaire et inclusif, où tout le monde se sentirait le bienvenu. C’est notamment pour favoriser un environnement inclusif qu’il a mis au point la technique Black Tie Bondage, destinée à ceux qui désirent être attachés, mais dont les articulations sont moins mobiles ou qui sont gênés dans leurs mouvements. Quand on parle d’accessibilité!

Aujourd’hui, la demande pour ce genre de services a explosé, puisque Orpheus Black aide les gens à assumer leurs désirs et il leur fournit des moyens sûrs d’explorer les parties plus sombres de leur sexualité. Il enseigne aux différents participants — en ligne ou en personne, et en solo, en couple ou en groupe — comment donner du plaisir et en recevoir, comment s’autoriser à ressentir du plaisir dans des situations sexuelles ou sensuelles marginales. Les mêmes dynamiques de pouvoir qui guident les relations dominant-soumis se font également sentir dans le rapport entre les adeptes du kink eux-mêmes et ceux qui les jugent et entretiennent des relations… moins kinky.